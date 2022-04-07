Не знають міста: в муніципальній поліції розповіли, чому іногородні водії масово порушують правила паркування. ВІДЕО

На вулицях Тернополя знову працюють інспектори з паркування.

Рішення про відновлення їх роботи у Тернопільській муніципальній інспекції прийняли у зв’язку з великим напливом авто у місті. Кажуть, за три тижні виявили чимало порушень норм паркування, пише Файне місто.

“З 14 березня інспекція відновила роботу, оскільки у Тернополі виник великий наплив автотранспортних засобів, це авто що тернополян, що гостей міста, котрі власники залишали у недозволених для паркування місцях. Це спричиняло створення транспортних колапсів, відповідно створювала небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

За цей уже винесено 1464 адміністративних постанови за порушення правил зупинки, стоянки та паркування автотранспортних засобів”, – каже начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради Ігор Максимів.

Ігор Максимів пояснює, із 1464 наявних адміністративних постанов 560 – це постанови, винесені за порушення ч.1 ст. 122 КУПаП, решта – за порушення ч.3. ст. 122 КУПаП:

“Частина перша статті 122 КУПаП – це є незначні порушення правил стоянки та паркування. Частина ж третя цієї статті – це грубі порушення. Водії, на яких винесли постанови згідно цієї частини зазначеної статті, створювали суттєві перешкоди для руху інших транспортних засобів або загрози.

Після оформлення всіх необхідних документів авто водіїв-порушників затримують та переміщують на арештмайданчик, проте не усі. Із 904 випадків евакуювали лише 45 транспортних засобів. Для повернення майна його власникові доведеться сплатити штраф.

“Для повернення таких транспортних засобів необхідно буде сплатити сам штраф, а також вартість послуг з перевезення та зберігання авто. Орієнтовно це до півтори тисячі гривень”, – додає Ігор Максимів.

Керівник управління муніципальної поліції наголосив, у переважній більшості винесених постанов порушення правил паркування вчинялися водіями авто з іногородніми номерними знаками. Цей факт Ігор Максимів пояснює незнанням приїжджими керманичами міста.