Не зміг дивитися, як гинуть молоді хлопці: Тернопільщина попрощалася із Героєм-добровольцем. ФОТО

Вчора Кременеччина попрощалася ще із одним Героєм.

Ще від початку широкомасштабного вторгнення Олександр Микитинець із села Білокриниця Кременецького району пішов добровольцем боронити Україну від ворога, не зміг спокійно дивитись як гинуть молоді люди.

У Олександра залишилася сім’я: дружина, двоє синів, внук та новонароджена внучка, яку йому так і не вдалося побачити.

“Низько схиляємо голову перед цією напрочуд працьовитою людиною, прекрасними сім’янином, вірним та щирим другом. Нехай Господь прийме його душу у Царство Небесне!”, – ідеться у зверненні на сторінці Кременецької РДА.

Вічна пам’ять Герою!