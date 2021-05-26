Ще зовсім недавно у Бережанах за сприяння школярів та мешканців громади було посаджено квіти вздовж дороги по вулиці Тернопільській, щоб вони милували очі жителів громади. Діти власними руками саджали рослини з бажанням зробити наше місто кращим.

Усі квіти благополучно прижилися на новому місці. Але… Якісь люди (та й чи можна їх назвати людьми?) почали активно красти рослини з горщиків. Станом на вчора зникло в невідомому напрямку 10 рослин, протягом сьогоднішньої ночі – ще сім, пише Номер один.

– Виникає питання: як можна зробити місто красивим і квітучим, якщо так цинічно нищать навіть працю школярів? Невже не здригнулалася рука того, хто крав квіти? Їх же садили діти! З вірою в те, що роблять добру справу для бережанців, і бажанням прикрасити вулицю міста, а не чиєсь подвір’я. Хочемо вкотре наголосити: люди, схаменіться! Якщо хочете жити в мальовничому містечку, дбайте про його благоустрій. Якщо не маєте можливості допомогти, то хоча б не шкодьте! Поверніть на місце квіти, які забрали із глечиків. Діти вклали в них частинку душі. Не плюндруйте їхньої праці!, – йдеться в заяві Бережанської міської ради.

Обуренню бережанців не було меж. Місцева жителька Надія Семеген заявила: «Худоба, поставити відеокамери, зловити, нехай заплатить за все, в тому числі за установку камер».

Мешканка Бережан Наталія Шпилик розповіла, хто це вчинив: «Близько 22:00 мала необережність через вікно в спальні спостерігати хто це робить, навіть в домашніх тапочках кинулась наздоганяти їх. Коли їх наздогнала, то була м’яко кажучи здивована, це старший поважний чоловік і жіночка 40 років, він почав доводити, що просто призупинились відпочити і понюхати квіточки (в 10 год. вечора). Я не набралась сміливості перевіряти жінці сумку, хоча вона тримала в руках ножиці, не встигла їх заховати, вона була дуже налякана. Якщо міській раді треба знати, хай попросять перевірити камери клініки Нагірного, я думаю, там було видно нашу розмову і тих людей».

Цікаву історію розповів колишній міський голова Бережан Степан Токарський: «Мене чомусь ця подія не здивувала. У свій час ми закупили 200 горщиків з квітами і розвісили в центрі міста. Через неділю вкрали 60 шт., подумав може «наїлися», закупили ще 100 шт., розвісили і посадили, пройшла неділя – вкрали 80 шт. Більше не купували, а красти продовжували, дійшло до смішного, якась жіночка серед білого дня видерла з клумби у центрі квіти і коли її зробили зауваження вона накинулась на людину з кулаками. Її на цвинтарі потрібно посадити, а він тут зі своїми зауваженнями. Один знайомий, який працював і в Козові, і в Підгайцях, і в Бережанах колись в розмові сказав: такого «гнилого» міста і таку кількість таких «гнилих двуличних» людей в окрузі, крім Бережан, ніде не зустрічав. Це, на жаль, правда».