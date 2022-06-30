Байковецька громада попрощалася з Героєм Іваном Озіренським.

“Дуже важко усвідомлювати, що війна забирає найдостойніших синів України. Вчора в Ангелівці в останню путь провели Івана Озіренського. Він був водієм протитанкового взводу механізованого батальйону, свободівцем та справжнім патріотом. 22 червня Герой загинув внаслідок артобстрілу на передовій, під час виконання бойового завдання, неподалік населеного пункту Весела Донецької області.

Іван народився 21 червня 1977 року в с. Ангелівка. Вже давно із родиною проживав у Кутківцях. У нього залишились дружина Любов, 22-річна донька Наталя та 17-річний син Андрій. Оплакує сина мама Дарія Іванівна та брата – молодша сестра Леся і брат Андрій.

Хоча чоловік мав групу інвалідності, переніс 7 операцій, мав проблеми із зором, він уже з перших днів війни заявив, що йде захищати рідну Україну. Не забудемо його велике серце, мужність та патріотизм!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, землякам і побратимам.

Вічна пам’ять та шана тобі, наш Герою…”, – ідеться у повідомленні на сторінці Байковецької громади.