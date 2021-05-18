Не забудьте зробити запаси: сьогодні у Тернополі припинять водопостачання

З опівночі 19 травня до 24 години 20 травня буде припинено водопостачання на мікрорайонах: «Сонячний», «Аляска», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також у довколишніх селах.

Як повідомляють у міськраді, це пов’язано із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях і водопровідних мережах.

Водопостачання не припинятимуть споживачам у центральній частині Тернополя, в мікрорайонах «Новий світ» і «Старий парк» та на вул. Текстильній, вул. Поліській (промислова зона), просп. Злуки, 1-25 (непарна сторона).

Вода з пониженим тиском (може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоквартирних будинків) подаватиметься у помешкання на вулицях: Бродівська, Лук’яновича, Клінічна, Малишка, Омеляна Польового, Коцюбинського, Оболоня, Стадникової, Чернівецька.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж. З метою покращення якості води здійснюють її двічі на рік – навесні та восени.