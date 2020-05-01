На “похорон” туристичного сезону-2020 зберуться тернополяни першої суботи травня.

Про це повідомив у мережі Фейсбук директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Таким чином жителі міста привернуть увагу до проблем цієї галузі.

«Традиційно у першу суботу травня ми святкували його народження. Але від важких потрясінь він не витримав і помер”, – пише Тарас Ковальчук.

Через поширення коронавірусу туристична галузь зазнає кризи.

“В умовах карантину навіть нормально не можемо похоронити та попрощатись, тому будемо це робити досить у незвичній формі. Можна збиратись лише на авто, тому збираємось біля “Маяка” і з катафалком акуратно не сигналячи на аварійках проведемо в останню дорогу та попрощаємось з Туристичним сезоном-2020. Початок прощання — у суботу 2 травня о 13:00. Також буде і онлайн трансляція з чатом для тих, хто не зможе долучитись, але хоче попрощатись. Туристичний сезон-2020 щиро любив та прощається з усіма: туристами, екскурсоводами, рестораторами, готельєрами, перевізниками, музеями, фестивалями, усіма родичами, друзями, сусідами близькими та далекими, представниками влади, яких він любив та поважав”.

Так іронічно схарактеризував ситуацію з туристичним сезоном у Тернополі Тарас Ковальчук.

COVID-19 зупинив цю галузь у більшості країн світу. Наразі епідеміологи не впевнені, чи відбудеться цьогоріч літній відпочинковий сезон. Оскільки епідеміологічна ситуація складна і має тенденцію до загострення.

Софія Романська