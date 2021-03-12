Не вистачає медиків та грошей: у Тернополі готуються до збільшення кількості хворих на коронавірус. ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 11 березня, у Тернополі відбулося засідання штабу по боротьбі з коронавірусом.

Участь у заході взяли – міський голова Тернополя Сергій Надал, тернопільський епідеміолог Володимир Паничев, головні лікарі медичних закладів міста, освітяни, комунальники, рятувальники та правоохоронці, а також працівники Держпродспоживслужби, повідомляють Тернополяни.

Під час засідання штабу, головний лікар першої міської лікарня Ярослав Чайківський доповів, що на сьогодні у закладі на лікування перебуває 73 хворих на коронавірус, а є обладнано – 135 ліжок для пацієнтів з ковідом.

“Кількість хворих росте, і є проблема з молодшим медичним персоналом, зокрема медичні сестри, тому що медики також хворіють, а якщо збільшиться кількість хворих, то медики будуть працювати на межі можливостей, – наголосив Ярослав Чайківський. – Тому ми просимо допомогти лікарні з додатковим персоналом, це можуть бути волонтери, випускники медичних ВУЗів, студенти, що навчаються на останніх курсах”.

Головний лікар другої міської у Тернополі Ростислав Левчук наголосив, що у їхньому закладі є затримка два місяці з виплатами від НСЗУ – 300 відсотків премії медикам, що лікують, хворих на коронавірус.

“Поки що ми знаходимо резерви в виплачуємо ці гроші самостійно, адже з НСЗУ є затримка два місяці, – наголосив Ростислав Левчук. – У нашій лікарні є розгорнуто 60 ліжок для хворих на коронавірус, з яких 45 зайняті. Засобами захисту, ліками, киснем лікарня забезпечена в достатній кількості”.

У третій міській лікарні на сьогодні є 125 ліжок для хворих на коронавірус, де лікується 78 пацієнтів.

“Управління охорони здоров’я буде планувати додаткові медичні ліжка у лікарнях Тернополя, але ми бачимо, що буде не брак приміщень і ліжок, а брак медичного персоналу, – наголосив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – Тому сьогодні ми звертаємося до НСЗУ профінансувати роботу не тільки працівників лікарень, а й тих, хто погодиться працювати у лікарнях міста додатково на період пандемії, також ми звертаємося до медичних закладів громади щодо можливості залучити студентів та волонтерів у лікарні Тернополя на період збільшення кількості хворих на коронавірус”.

Також міський голова заявив, що школи і садочки поки що закривати на карантин не будуть.

“Хіба якщо будуть зафіксовані спалахи у школах та колективах у садочках, то будемо індивідуально приймати рішення по кожному закладу окремо, – підсумував Сергій Надал”.