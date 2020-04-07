Отримати м’ясні смаколики виробництва Тернопільського м’ясокомбінату можуть всі теперішні та майбутні клієнти мережі фірмових магазинів “Студія м’яса”.
Для цього варто взяти участь в розіграші, повідомляють організатори.
Переможці зможуть отримати такі подарунки:
1 місце – Величезний кошик зі смаколиками до Великодня
2 місце – Подарунковий набір до Великодня
3 місце – Подарунковий набір до Великодня
Для участі в розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на Інстаграм акаунт “Студії м’яса” @studiomeat
2. Лайкнути допис про оголошення розіграшу та два попередні
3. Відзначити в коментарі від 3-х друзів через @ім’я @ім’я @ім’я
Визначення переможця відбудеться через рандом @lizaonair 17 квітня 2020 року.
Всім величезної удачі бажають організатори розіграшу!