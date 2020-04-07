Отримати м’ясні смаколики виробництва Тернопільського м’ясокомбінату можуть всі теперішні та майбутні клієнти мережі фірмових магазинів “Студія м’яса”.

Для цього варто взяти участь в розіграші, повідомляють організатори.

Переможці зможуть отримати такі подарунки:

1 місце – Величезний кошик зі смаколиками до Великодня

2 місце – Подарунковий набір до Великодня

3 місце – Подарунковий набір до Великодня

Для участі в розіграші потрібно:

1. Бути підписаним на Інстаграм акаунт “Студії м’яса” @studiomeat

2. Лайкнути допис про оголошення розіграшу та два попередні

3. Відзначити в коментарі від 3-х друзів через @ім’я @ім’я @ім’я

Визначення переможця відбудеться через рандом @lizaonair 17 квітня 2020 року.

Всім величезної удачі бажають організатори розіграшу!