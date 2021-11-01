Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували працівники поліції 30 жовтня. У Збаражі близько 19.30 водій автомобіля Volkswagen Passat збив перехожого.

За попередньою інформацією, чоловік переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Поліцію та швидку викликав сам кермувальник. Водій стверджує, що невідомий раптово вийшов на дорогу і він не встиг загальмувати.

Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.