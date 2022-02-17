Нещасний випадок в результаті падіння дерева зареєстрували працівники Кременецького районного відділення поліції.

16 лютого близько 11:00 надійшло повідомлення від лікаря бригади екстреної медичної допомоги про те, що в одному із сіл на чоловіка впало дерево.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий допомагав сусідові обрізати дерева на господарстві. Одне з них сильно похилилося над будинком, і аби запобігти нещастю, чоловіки вирішили його зрізати. Користувалися бензопилою. Під час роботи ясен сильно похилився і почав падати.

Сорокавосьмирічний чоловік побачив це занадто пізно і спробував втекти, але не встиг. Дерево впало на нього, придавивши стовбуром. Сусід викликав швидку, але медики лише констатували смерть.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”.