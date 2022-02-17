Не встояв перед спокусою: на Тернопільщині чоловік поцупив у сусідки прикраси

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова звернулася жителька селища Скала-Подільська із заявою про крадіжку.

Зі слів потерпілої, невідома особа проникла до її приватного будинку та викрала ювелірні прикраси. Вартість краденого жінка оцінила у понад 15 тисяч гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний сусід потерпілої. 50-річний чоловік неодноразово бачив, куди односельчанка ховає ключі від помешкання, коли іде з дому. Котрогось дня зловмисник не встояв перед спокусою легкої наживи. З чужого помешкання виніс десять найменувань ювелірних прикрас, завдавши потерпілій збитків на понад 15 тисяч гривень.

Коли ж поліцейські вийшли на слід зловмисника, його мати видала накрадені прикраси.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.