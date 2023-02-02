У Тернопільській області були випадки, коли діючі працівники ГУ НП сіли за кермо напідпитку.

Про те, як правоохоронці приходять на службу, чи проводять їм щодня допінг контролі та що роблять з тими, хто п’є на роботі, розповів головний правоохоронець краю.

“Ми контролюємо працівників поліції, які заступають на роботу, ні не кожного ми продуваємо, але наприклад, якщо є відповідальна особа, яка робить інструктаж, вона до кожного дивиться – на його зовнішній вигляд, ну звичайно, якщо з подиху чути, що людина вживала – були у нас такі випадки, я таких людей знімав зі служби відправляв назад – додому – наказував дисциплінарно і наступний якби був такий випадок, то людина вилетіла б з роботи, – цитує Олександр Богомола, начальника поліції Тернопільщини, видання Тернополяни. – Однозначно, якщо працівник поліції сідає за кермо службового автомобіля, він проходить медичний огляд, в нас є медик, який оглядає людину і контролює ці питання”.

В області були випадки, коли правоохоронці дозволяли собі сідати за кермо напідпитку.

“На жаль не всі працівники поліції чемні. В нас були минулого року декілька випадків, коли собі дозволяли не на службі, а поза службою в нетверезому стані сідати за кермо, всі ці працівники поліції були звільнені з органів поліції”, – наголосив правоохоронець.

Детальніше у відео ІНТБ.