“Не впевнена, що будемо разом”: заплакана дружина Павліка заявила, що він її дуже образив

Нещодавно Катерина Реп’яхова, як і обіцяла, подала судовий позов на Ларису Созаєву – колишню дружину Віктора Павліка.

Судові справи виникли на тлі скандалу між жінками. Молода обранця Віктора Павліка хоче відсудити у Созаєвої моральну компенсацію за те, що та назвала її “нешановною” і “нахабною тварюкою”. При цьому Катерина також заявила, що Лариса Созаєва її боїться, пише Сьогодні.

Сьогодні в Instastories Репяхова повідомила, що її позов не прийняли, а пізніше опублікувала селфі, на якому видно, що вона плаче, і додала підпис:

“Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом з ним. Я у цій війні одна!”

Зазначимо, нещодавно Віктор Павлик казав, що мріє про мир та спокій, співак втомився від ворожнечі своєї колишньої та нинішньої дружин. Проте, як ми можемо спостерігати, ситуація лише набирає обертів.