Міський голова Тернополя Сергій Надал захворів на COVID19.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Очільник Тернополя розповів про симптоми захворювання і повідомив, що буде працювати з дому.

“Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID19. Тест підтвердив цю хворобу.

У зв’язку зі специфікою роботи я регулярно здаю тест протягом останніх п’яти місяців. Також мої заступники, інші члени команди. Ми маємо спеціальний режим роботи у зв’язку з необхідністю щодня спілкуватись з великою кількістю людей. Добре, що на даний час крім мене жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим. Погано, що закликав берегтися, а сам не вберігся.

Відчуваю деякі симптоми, зокрема – неприємний біль в горлі. Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає.

Протягом найближчих двох тижнів планую працювати з дому у режимі жорсткої самоізоляції. Мобільний зв’язок і інтернет, на щастя, дозволяють бути в курсі всіх справ і дистанційно бути в контакті з моєю командою. Це випробування для мене, для них, для моєї родини. Вірю, що ми це подолаємо і разом станемо сильнішими.

Планую регулярно тримати усіх вас в курсі ситуації.

Бережіть себе, своїх рідних і коханих. На зв’язку!”, – написав міський голова Тернополя.