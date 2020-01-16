Зловмисник весь час тримав зі своєю жертвою зв’язок і казав, що робити. Потерпіла зняла зі своєї кредитної картки 28 тисяч гривень і перекинула на рахунок афериста. У шахрайську пастку потрапила 61-річна жителька обласного центру.

Як розповіли у поліції, на мобільний телефон пенсіонерки надійшло повідомлення про здійснення оплати. Жінка ніяких транзакцій не проводила, для з’ясування ситуації вирішила зателефонувати за номером, вказаним у смсці. Абонент, якому зателефонувала пенсіонерка, представився працівником банку. Сказав тернополянці, що на її рахунок помилково зарахували кошти і їй потрібно їх повернути. Відтак незнайомець порадив жінці зняти кошти з картки і перекинути їх на інший рахунок.

Тернополянка почала діяти за вказівками псевдопрацівника банку: пішла до найближчого терміналу, збільшила кредитний ліміт на суму 28 тисяч гривень та зняла кошти. Гроші перекинула на рахунки, вказані шахраєм.

Зі слів потерпілої, зловмисник так задурив їй голову, що вона не усвідомлювала, що коїть.

Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочину.