Не тільки групи ризику: кого вражає “британський” штам коронавірусу?

Майже півтисячі нових випадків коронавірусу зареєстрували сьогодні на Тернопільщині.

Найбільше хворих виявили у Тернопільському районі. Через часті важкі випадки зросло число осіб, які потребують госпіталізації.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, у хворих змінилися клінічні ознаки. Це дає підстави стверджувати, що “британський” штам коронавірусу поширився на всю територію регіону.

“Британський штам характеризується тим, що важчий перебіг, коротший інкубаційний перебіг, розповсюджуваність набагато більша, дає вищий відсоток летальності. Хворіють групи ризику, насамперед — це медики, які першими приймають удар на себе, освітяни, які ми вже також відносимо до групи ризику, реєструємо ріст захворюваності серед дітей, найгірше те, що простежується ріст летальності”.

За словами лікарів, до “британського” штаму сприятливі не лише особи з груп ризику, а й здорові люди. Відтак жителів краю просять ретельно дотримуватися санітарно-епідемічних норм, уникати місць скупчення людей, при можливості не користуватися громадським транспортом, а в приміщеннях перебувати в масках.

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