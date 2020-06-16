Двома ударами в обличчя 30-річний молодик збив з ніг 63-річного чоловіка і відкрито викрав у нього дві тисячі гривень.

Випадок стався 13 червня у селі Петриків Тернопільського району. Раніше судимий тернополянин крутився біля сільського магазину, як побачив, що з крамниці виходить чоловік з чималою сумою грошей у руках. Довго не роздумуючи, молодик двічі вдарив жертву в обличчя, збив з ніг і вихопив гроші. Потерпілий звернувся із заявою до поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 30-річний житель Тернополя. Молодик, до слова, уже неодноразово був судимий за майнові злочини. У скоєному він зізнався. На жаль, викраденого потерпілому повернути не вдалося – лиходій швидко витратив награбоване.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 186 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством. Як повідомляють у поліції, зловмисникові загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.