Сьогодні не стало відомого тернопільського священника, протоієрея Православної церкви України отця Євгена Заплетнюка.

Про це повідомляють у ПЦУ.

“З глибоким сумом сповіщаємо про те, що 26 квітня 2020 року спочив у Господі клірик Тернопільської єпархії протоієрей Євген Заплетнюк. Ключар кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени м. Тернополя упокоївся на 42-му році життя. Отець Євген помер, не виходячи з коми, у реанімації Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, де перебував з 22 квітня після важкого інсульту”, – ідеться у повідомленні.

Митрофорний протоієрей Євген Заплетнюк народився 3 серпня 1978 року в смт. Микулинці Теребовлянського району. Кандидат богослів’я (2008), Член Спілки християнських письменників України (2011). Автор численних публікацій у релігійних та світських виданнях.

Закінчив Кременецький богословський ліцей при Преображенському соборі УПЦ КП (м. Кременець) та Тернопільську духовну семінарію УПЦ КП (м. Збараж), де з 2001 року працював викладачем.

Свого часу був особистим прес-секретарем архієпископа Хмельницького Антонія (Махоти) у 1998-2004 рр., а згодом – намісника Свято- Михайлівського Золотоверхого монастиря, ректора КДА і С архієпископа Переяслав-Хмельницького Димитрія (Рудюка).

Після закінчення Київської Духовної Академії та аспірантури працював викладачем київських духовних шкіл, поєднував церковне служіння та науково-богословську роботу з працею церковного журналіста у прес-службі Патріархії УПЦ КП, де офіційно обіймав посаду одного з прес-секретарів патріарха. Працював також редактором всеукраїнського двотижневика «Голос Православ’я».

З певних причин у 2006 році був вимушений покинути служіння у Патріархії УПЦ КП. У 2007 році за поданим проханням прийнятий у клір УАПЦ, де отримав призначення спочатку викладача, а згодом – проректора з наукової роботи Тернопільської Духовної Академії і Семінарії УАПЦ (м. Теребовля) та настоятеля академічного храму св. Кирила і Мефодія. Згодом очолив роботу пресслужби Української Автокефальної Православної Церкви, ставши редактором її офіційних видань: газети «Україна Православна» та Інтернет-сайту «Українська Автокефалія».

З 5 червня 2007 до 2014 р. займав посаду прес-секретаря Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви.

Наукову роботу на здобуття вченого ступеня кандидата богословських наук «Досвід оцерковлення сліпих і глухих у Православній Церкві. Богословський та практичний аспекти», яку почав писати ще в роки навчання в КДА УПЦ КП, захистив уже в УАПЦ 15 червня 2008 року.

З середини 2010 року прот. Євген Заплетнюк виконував обов’язки секретаря Архієрейського Собору УАПЦ. У грудні 2010 року очолив новостворений місіонерський відділ Патріархії УАПЦ.

З 2012 року – засновник та ведучий Тернопільського богословського клубу, засновник та головний редактор Християнського авторського порталу.

З липня 2014 року – клірик Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, священник собору Воскресіння Господнього міста Тернополя.

З 29 вересня 2015 року був штатним священником і ключарем кафедрального собору Святих рівноапостольних Костянтина та Єлени м. Тернополя.

За роки пастирської діяльності прот. Євген Заплютнюк був удостоєний низки церковних нагород.

“Отець Євген запам’ятається всім як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад чесного життя пастиря та християнина. Нехай Господь оселить його душу в місці, де всі святі та праведні спочивають. Ми всі будемо молитися за упокій його душі”, – зазначають у ПЦУ.