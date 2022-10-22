На 82-му році помер український фотограф, член Національної спілки фотохудожників України В’ячеслав Костюков.
Про це у фейсбуці повідомив фотограф Андрій Шкварко, передає “Еспресо.Захід“.
В’ячеслав Костюков народився 5 червня 1941 року у Києві. Український фотохудожник. Член Національної спілки фотохудожників України, Міжнародного союзу літераторів і журналістів, лауреат міжнародних і всеукраїнських виставок.
Працював учителем фізкультури, фотокором районних газет у Кременці та Збаражі.
В’ячеслав Костюков був відомим тернопільським фотохудожником. Він першим у місті організував виставку еротичних фотографій. Усе життя був закоханий у свою справу.
Похорон відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 13 годині в Домі печалі.