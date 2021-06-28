На 89-му році життя відійшов у вічність мешканець Великих Бірок Василь Якимович Дячун.

Про це у Фейсбуці повідомила Наталія Івасечко.

“На 89- му році життя перестало битися серце чудової людини, люблячого батька і дідуся, прекрасного вчителя, музиканта, хормейстра, громадянина відданого боротьбі за незалежність України – Дячуна Василя Якимовича. Це була людина прекрасноі душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. Все своє життя він присвятив педагогічній роботі з молоддю, був активним членом «Просвіти», Народного руху України, учасником Помаранчевої революції, керівником аматорського хору у Великих Бірках.

У скорботі схиляємо голову і молимося за упокій його душі. Спочивайте з Богом, дорогий наш учителю. Пам’ять про Вас на завжди залишиться в серцях Ваших учнів і односельчан. Щирі співчуття родині і всім близьким.

Панахида за покійни відбудеться 28 червня о 20.00. Чин похорону відбудеться 29 червня об 11 год. В церкві св. Парасковіі П’ятниці”, – ідеться у дописі.