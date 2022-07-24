24 липня пішла у засвіти відома зв’язкова УПА з Копичинців Ванда Горчинська.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив її внук Роман Василик, передає Терен.

“Прощай дуже добра бабусю”, – написав він.

5 липня Ванда Горчинська відсвяткувала 98-річчя. Вона народилася у 1924 році в Копичинцях Чортківського району. У 18 років стала членкинею ОУН, мала псевдо «Домовина». Після невдалого замаху на офіцера НКВС перейшла у підпілля. Працювала зв’язковою, друкаркою, медсестрою. У 1946 році була заарештована та засуджена до 15 років каторги. У 2018 році була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

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Про Ванду Горчинську із псевдо «Домовина» зняли фільм, який представили у Копичинцях та інших містах України. Над створенням фільму понад рік працювала команда ГО DELIRIUM. Брали інтерв’ю, вибирали потрібну інформацію, прописували сценарій, шукали та шили костюми, домовлялись про локації для зйомок, монтували години відзнятого матеріалу.