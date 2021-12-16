Минув рік з моменту, як команда Івана Чайківського «За майбутнє» розпочала свою депутатську роботу на Тернопільщині. З цієї нагоди у День місцевого самоврядування представники команди зустрілись, щоб підбити підсумки роботи та обговорити плани на майбутнє.

Весь рік наша команда задавала тон, ми старалися створювати нові правила: як можна заходити в нову політику не популістичними гаслами, а реальними справами — говорить Іван Чайківський, народний депутат України.

Чимало проєктів команда реалізувала завдяки співпраці з громадами.

Хочу відмітити Великоберезовицьку, Купчинецьку та Козівську громади, де нам вдалося найбільше реалізувати заходів: це в сфері медицини, фізичної культури, спорту, освіти і, звичайно, багато проєктів в сфері ремонту і будівництва доріг, де ми дійшли до найвіддаленіших сіл нашої області, — розповідає Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Одне з пріоритетних завдань команди — відновлення доріг у різних куточках Тернопільщини. І завдяки спільним зусиллям та співпраці з владою на місцях, цьогоріч вдалося відремонтувати майже 20 кілометрів доріг, більшість з яких у віддалених селах.

Найбільше запам’яталось те, що представники нашої команди добралися до тих сіл, зробили дороги там, де по 30-40 років не було доріг. Запам’яталось те, що мешканці тепер зможуть їздити по комфортних дорогах, до тих людей можуть приїхати швидкі допомоги, маршрутки і вони отримують елементарні, базові соціальні речі, які необхідні в 21 столітті, — наголошує Святослав Лебонтов, депутат Тернопільської обласної ради.

Протягом року 219 депутатів рад різних рівнів відстоювали інтереси своїх виборців, особливу увагу приділяли господарським питанням.

Ремонт доріг і всі ці речі, які ми робимо, — це внутрішня державна чи комунальна інвестиція в розвиток громади, розвиток території нашої Тернопільської області, створення доданої вартості, робочих місць, над якими повинні всі ми працювати, — розповідає Олег Боберський, уповноважений представник фракції «За майбутнє» у Тернопільській обласній раді.

Протягом року на сесіях ми приймали досить важливі рішення, які стосувалися передачі майна громадам, і вони повинні були бути досить виважені, чесні і прозорі, — говорить Уляна Хом’як, заступниця голови Тернопільської районної ради.

Ми працюємо безпосередньо з тими питаннями, які турбують вже і зараз мешканців міста. Ми отримуємо велике задоволення, коли вирішуємо питання оперативно, часто люди дякують і це для нас основний стимул працювати далі, — ділиться Андрій Цибульський, депутат Тернопільської міської ради.

Депутати та керівники на місцях дбають, щоб у громадах був порядок.

Вдалося майже в кожному селі реалізувати якийсь мініпроєкт, десь більший: в освіті, медицині, культурі, десь відремонтували дороги, тому зроблено багато. Планів на наступний рік ще більше, тому, думаю, спільними зусиллями вдасться нам все це реалізувати, — говорить Андрій Галайко, Великоберезовицький селищний голова. З нагоди Дня місцевого самоврядування кращих представників команди нагородили подяками та грамотами.