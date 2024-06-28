Не розминувся з деревом: у лісі на Тернопільщині загинув водій автомобіля

Причину дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася ще 26 червня на Чортківщині, з’ясовують слідчі поліції.

Про смерть чоловіка правоохоронців повідомив фельдшер карети швидкої допомоги. Травми потерпілий отримав у дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася 26 червня в період з 19 до 20 години.

Автомобіль, який потрапив у автопригоду в урочищі Турин, Більче-Золотецького лісництва Чортківського лісового господарства, побачили місцеві мешканці й викликали швидку. Проте медикам врятувати життя чоловікові 1965 року народження не вдалося. Водій помер дорогою до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік, з’їжджаючи з довільно накатаної дороги, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.