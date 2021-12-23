Не прийшов на суд: запобіжний захід обрали лише одному підозрюваному у нарузі над пам’ятником Бандері

Одному із підозрюваних в нарузі над пам’ятником Степану Бандері в Тернополі не обрали міру запобіжного заходу. Чоловік не прийшов на судове засідання.

Про це Суспільному розповіла суддя міськрайонного суду Ірина Царук.

За її словами, прокурор Іван Лушкін подав клопотання, щоб на наступне слухання підозрюваного привезли примусово. Його перенесли на 29 грудня. Ще одному підозрюваному запобіжний захід вже обрали, він під домашнім арештом до 17 лютого. За словами прокурора, обоє підозрюваних поки не мають захисників.

Читайте також: “Степан Андрійович давно помер, а його досі бояться”: у Тернополі знов осквернили пам’ятник Бандері. ФОТО

Нагадаємо, пам’ятник Степану Бандері, в Тернополі, облили червоною фарбою 14 грудня. Це зафіксували камери відеоспостереження. Чоловіків знайшли поліцейські 20 грудня. Їм інкримінують наругу, вчинену групою осіб, це частина третя статті 297 Кримінального кодексу України, каже начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, за це передбачено обмеження волі від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Читайте також: Поліція знайшла молодиків, котрі облили фарбою пам’ятник Бандері у Тернополі