У Борщівському районі Тернопільської області судили батька 6 дітей, бо коли до нього прийшла поліція, у його будинку було неприбрано.

Про це йдеться на сайті Борщівського районного суду, повідомляє Звістка.

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 14 квітня 2021 року, чоловік 14 квітня 2021 року о 09 год.20 хв. за місцем проживання ухилився від виконання батьківських обов`язків, а саме утримував своїх малолітніх дітей в неналежному стані та умовах: у кімнаті, де проживають діти брудно, на підлозі сміття, розкидані дитячі речі та побутові предмети, безлад, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.184 КУпАП.

У судді підозрюваний своєї вини не визнав та пояснив, що у той день неи встиг прибрати, бо на городі саджали картоплю.

Чоловік заявив, що на даний момент він з сім’єю перебуває у скрутній ситуації та вони живуть на кошти, які отримують від продажу вирощених ними сільськогосподарських продуктів, а також зобов’зався з дружиною забезпечити та покращити харчування та проживання в нормальних умовах для своїх дітей. Суд виправдав чоловіка.