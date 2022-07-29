Випадок стався у Тернополі. Жінка-водій на сірому “Фольксвагені Гольфі 5” потовкла “Фольксвагені Гольф 4” і не почула.

Відео у соцмережі виклав “Solder_service_ternopil“.

“Ось так почався ранок, постраждалий білий Volkswagen Golf 4 Variant, авто брата. Камери допомогли, хоч і були свідки (сусіди). Їздунка сірого гольфа не почула як потовкла чуже авто і поїхала, її чоловік казав, що то все за 100$ робиться – діра в бампері, зазори на дверях втекли, 4 вм’ятини… Чекаємо суд”, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Галас