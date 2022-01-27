Не платив податки: суд оштрафував на 17 000 гривень чоловіка, котрий катав на коні дітей у центрі Тернополя

У Тернополі на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який за гроші катав людей на Театральному майдані.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

З протоколу про адміністративне правопорушення стало відомо, що 02.01.2022 приблизно о 21 год. 00 хв. поблизу Театрального майдану на вул. Сагайдачного в м. Тернополі чоловік здійснював господарську діяльність без державної реєстрації як суб`єкт господарювання, а саме надавав послуги перевезення верхи на коні вартістю 30 грн за одну поїздку.

У судовому засіданні підозрюваний пояснив, що повністю розуміє зміст роз`яснених йому прав, передбачених ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП, винним себе у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

Додатково зазначив, що іноді надає послуги з перевезення верхи на коні та отримує за це прибуток. Зауважив, що податок з такого прибутку не сплачує. Також вказав, що обізнаний про те, що для здійснення такої діяльності необхідно бути зареєстрованим як суб`єкт господарювання, оскільки раніше був зареєстрований, однак станом на зараз така реєстрація у нього відсутня.

Суд визнав його винним та оштрафував на 17 тис. грн.