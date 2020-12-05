Два стихійні звалища, утворені жителями приватного сектору на вулиці Вояків Дивізії Галичина та на проспекті Степана Бандери, ліквідували працівники ПП “Східний масив”.

Чотири повних тракторних причепи сміття було прибрано руками працівників та вивезено за кошт підприємства, хоча накопичили його жителі приватного сектора, які не сплачують жодної копійки ПП “Східний масив” за дану послугу.

Як розповідає заступник директора підприємства Надія Пенкна, стихійні звалища формують жителі приватного сектору поблизу контейнерних майданчиків, збудованих для жителів багатоповерхівок на проспекті Степана Бандери, 27 та вулиці Вояків Дивізії Галичина, які мають угоди на обслуговування із ПП “Східний масив” та з підприємством перевізником побутових відходів ДП “Фірма Альтфатер Тернопіль”. Недобросовісні містяни, які живуть у приватному секторі, несуть зібране листя, залишки городини, а часто і побутові відходи та просто викидають поблизу контейнерних майданчиків.

– Схожі звалища утоврюються декілька разів на рік, востаннє ми здійснювали прибирання тут у вересні. Але на сьогодні знову накопичилася величезна кількість відходів, – розповідає Надія Пенкна. – Викидають сміття жителі вулиць Вітовського, Польового, Сірка. Частина із них таки має угоди на вивезення ТПВ, але, очевидно, об’єми їхніх контейнерів надто малі, щоб вмістити відходи із присадибних ділянок. А якщо врахувати, що велика кількість власників будинковолодінь у приватному секторі взагалі не мають угод на вивезення побутових відходів, то маємо таку сумну картину на вулицях.

До слова, раніше працівники ПП “Східний масив” боролися із звалищами спільно із працівниками ДП “Фірма Альтфатер Тернопіль”, і вже не раз ліквідовували сміттєзвалища по вулиці Вояків дивізії “Галичина”, яке виникло внаслідок несанкціонованого викидання відходів невідомим особами. Цього разу підприємство вирішувало проблему самотужки.

Щоб уникнути стихійного звалища, працівники ПП “Східний масив” облаштували новий контейнерний майданчик на вулиці Вояків Дивізії Галичина. Ми неодноразово писали про те, що внаслідок несанкціонованого викидання відходів невідомим особами під мостом регулярно накопичувалися побутові відходи, час від часу хтось ще й підпалював сміттєві баки.

Через таку поведінку та відсутність екологічної свідомості у окремих людей накопичувалися відходи та створювалися антисанітарні умови. На жаль, дане рішення не надовго вирішило проблему. Закликаємо тернополян не засмічувати місто і не додавати зайвої роботи та видатків обслугвоуючим підприємствам, а бути свідомими громадянами та укладати угоди на вивезення побутових відходів.