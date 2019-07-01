У Мінську завершилися ІІ Європейські ігри – регіональні міжнародні комплексні змагання серед атлетів Європи, які проводяться раз на 4 роки – за рік перед черговою літньою Олімпіадою.

У цілому ряді дисциплін, до речі, спортсмени здобували путівку на ОІ. Потужно фінішувавши й додавши до свого доробку останнього дня змагань одразу 14 медалей різної вартості, Україна випередила в медальному заліку Італію і посіла в ньому третє місце – слідом за Росією та Білоруссю. Всього в скарбничці української команди – 51 нагорода (16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових). Ціла група українських спортсменів – представників легкої атлетики – здобули одразу по дві золоті медалі. Найбільший же медальний урожай серед українців зібрав олімпійський чемпіон, гімнаст Олег Верняєв, який виборов дві срібні й одну золоту нагороду.

Топ-10 медального заліку Європейських ігор

Країна “золото” “срібло” “бронза” всього

1. Росія 44 23 42 109

2. Білорусь 24 16 29 69

3. Україна 16 17 18 51

4. Італія 13 15 13 41

5. Нідерланди 9 13 7 29

6. Німеччина 7 6 13 26

7. Грузія 6 10 14 30

8. Франція 6 9 13 28

9. Великобританія 6 9 8 23

10. Азербайджан 5 10 13 28