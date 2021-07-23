Не на часі: мешканці селища на Тернопільщині виступили проти перейменування вулиці Гагаріна

В одному з сіл на Тернопільщині громада обговорила перейменування вулиці Гагаріна.

В селищі Озерна нещодавно відбулися громадські слухання на вулиці Гагаріна.

Попередньо в сільську раду звернулась мешканка села – Прокопенко Антоніна (з Луганської області), щодо перейменування даної вулиці.

На слухання було зареєстровано 21 особа, жителів даної вулиці, повідомляють Тернополяни.

Після обговорення жителі з представниками влади: Назаром Романівом, Андрієм Метельським та депутатом вулиці Володимиром Стельмахом погодились, що дане питання не відповідає, на даний момент, бажанням жителів та проголосували проти перейменування одноголосно.

Адже перейменування тягне за собою зміну багатьох документів, а це все лишні кошти.

Юрій Олексійович Гагарін народився 9 березня 1934 року в Клушино, Гжатський район, Західна область, СРСР — помер 27 березня 1968, поблизу села Новоселово, Киржацький район, Владимирська область, СРСР — льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу, кавалер найвищих знаків відмінності низки держав, почесний громадянин багатьох міст Росії та світу.