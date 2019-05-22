Народний депутат ВРУ від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко у студії політичного ток-шоу України «Пульс» наголосив на важливості прийняття нового Виборчого кодексу.

За словами нардепа, вибори відбудуться у будь-якому разі, проте важливо, щоб вони пройшли за новими правилами, оформленими відповідно до Конституції України.

– Зеленський заявив з трибуни про дострокові вибори. Для того, аби в нас не залишилася стара система мажоритарки і корупційної складової потрібно зробити паузу, щоб парламент ухвалив нові виборчі правила і тоді розпускати його. Як зараз змусити депутатів проголосувати, коли 226 голосів немає за новий Виборчий кодекс. Так ВО «Свобода» звернулася і до Парубія, і до Зеленського з вимогою негайно скликати позачергове засідання ВРУ і розглянути Закон «Про відкриті списки». Чи будуть голоси за новий Виборчий кодекс у мене є сумніви, проте спробувати можна. Якщо Зеленський включиться у перемовини з фракціями, то є надія, що ми отримаємо 226 голосів і вибори відбудуться за новими правилами та відкритими списками, – підкреслив Михайло Головко.

Також свободівець зазначив, що чинний парламент втратив довіру людей і має бути чим швидше перезавантажений.

– Не можна робити вибори за старими корупційними правилами, адже вони не принесуть нової якості парламентаризму! Вибори мають відбутися за відкритими списками на пропорційній основі, тобто за справедливими правилами, – додав Михайло Головко.

Нагадаємо, що вчора, 20 травня, депутати-свободівці звернулись до Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з вимогою терміново скликати позачергове засідання парламенту, щоб ухвалити нове виборче законодавство.