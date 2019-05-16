Народний депутат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко закликає підтримати Проект Закону про фахову передвищу освіту № 8321.

За словами нардепа, професійно-технічна освіта є базовим елементом зростання людського капіталу задля передового та інноваційного розвитку країни. А відповідний документ – спрямований на забезпечення сталого соціального, економічного та інноваційного розвитку країни за рахунок якісної підготовки конкурентоздатних спеціалістів та посилення зв’язку суспільства та фахової передвищої освіти.

– Законопроект про фахову передвищу освіту, одним із авторів якого є свободівець Олександр Марченко, ставить за мету підтримати, в першу чергу, нашу професійно-технічно освіту, розуміючи, що це є фундамент у життєдіяльності держави. Адже найбільший наш з вами капітал –нація, діти та їхнє майбутнє. Тому, коли українська молодь не бачить перспективи у нашій державі. Коли наші сусіди переманюють українську молодь до себе, пропонуючи їм вигідніші умови, щоб вони там асимілювалися, працювали, створювали сім’ї – оце є реальний удар по українській безпеці та майбутньому. Тому ВО «Свобода» підтримує законопроект № 8321, щоб допомогти нашій освіті, зокрема професійно-технічній, яка дає можливість розвивати напрямок і давати підтримку профільним навчальним закладам. Сьогодні вони лежать на плечах місцевого самоврядування. Так звана реформа Гройсмана довела до того, що зараз закриваються училища і педагоги не мають місця роботи, а майбутні студенти можливості навчатися. Ми вважаємо, що держава має взяти опіку над такими закладами, адже на фінансування професійно-технічної освіти не вистачає 7 млрд. Ми закликаємо підтримати цей законопроект, дати йому життя і майбутнє нашій молоді. Сьогодні гостро не вистачає для малого і середнього бізнесів слюсарів, сантехніків, зварювальників тощо. Не може економіка країни піднятися якщо немає спеціалістів, – підкреслив Михайло Головко.