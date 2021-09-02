Не могла говорити і втрачала свідомість: у центрі Тернополя патрульні врятували дівчину

Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося допомогти врятувати життя дівчині.

Сьогодні, близько 15-ї годити, на спецлінію 102 звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що на вул. Замковій дівчині стало погано.

Вже за лічені хвилини патрульні Людмила Древницька та Назарій Вівчар були за вказаною адресою. Вони побачили дівчину, яка лежала не землі та не подавала ознак життя. На щастя, вона ще дихала, але не могла говорити та періодично втрачала свідомість. Патрульним вдалося привести дівчину до тями. Вони надавали 18-річній дівчині необхідну домедичну допомогу аж до приїзду карети швидкої.

Зі слів медичних працівників, громадянка мала дуже низький тиск та потребувала термінової допомоги в медичному закладі. Тож охоронці порядку супроводили карету швидкої допомоги до лікарні.

Наразі, життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Дякуємо небайдужому громадянину за повідомлення, а патрульним за своєчасну та професійну допомогу.