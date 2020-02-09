Уночі 8 лютого у Тернополі сталася трагедія: двох працівників київської фірми засипало землею.

Вони викопували траншеї для теплотраси до однієї з новобудов Тернополя.

Як повідомляють Т1 Новини, загиблі чоловіки родом з Київської і Донецької областей. Вони працювали у підприємстві РБК “Спецбудмонтаж” (м.Київ), яке мало укладений договір з КП “Тернопільводоканал” на заміну та санацію водопровідних і каналізаційних мереж.

За умовами контракту, підрядники не мали права працювати вночі, у вихідні й святкові дні. Роботи мали проводити лише в денний час.

У ніч трагедії чоловіки проводили заміну та санацію каналізаційних та водопровідних мереж на вул. Галицька. Чому робили це вночі і хто відповідатиме за смерть робітників – з’ясовує поліція.

Детальніше дивіться у відео Т1.