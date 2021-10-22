ЦСКА (Болгарія) – “Зоря” – 0:1

Назва новоствореної Ліги конференцій звучить, можливо, навіть солідніше, ніж Ліга Європи (хоча – як на чий смак), проте сам турнір можна охарактеризувати як зібрання найгірших серед найкращих. Втім, і тут є свої гранди, приміром “Тоттенхем”, “Рома”, “Феєноорд”, “Базель”, котрим знайома і атмосфера Ліги чемпіонів. Але якщо й до Ліги Європи оті самі гранди ставляться не надто шанобливо, то навряд чи на більшу повагу може розраховувати Ліга конференцій. Інакше як пояснити, що “Рома” під орудою самого Моуріньу взяла й розгромно поступилася в третьому турі норвезькому “Буде Глімт” – 1:6? Однак для українських вболівальників саме Ліга конференцій вчора стала своєрідним промінчиком світла після мряки виступів наших провідних клубів у Лізі чемпіонів. Як мовиться, не маємо того, чого хочемо – втішаймося хоча б тим, що є. “Зоря” принесла Україні першу в нинішньому сезоні перемогу в єврокубках. У напруженому й періодами нервовому матчі підопічні Віктора Скрипника здолали на виїзді ЦСКА з Софії. І це при тому, що з якихось причин “збунтувався” і був переведений у резервний склад один з лідерів команди, віднедавна гравець збірної Кочергін. Єдиний гол на 65 хв. забив іранський форвард “Зорі” Алах’яр, і зробив це нащадок персів дуже ефектно: отримавши м’яч біля кутового прапорця, обійшов кількох суперників і невідпорно пробив з гострого кута в дальній кут. І до того моменту, і після нього “Зорі” доводилося здебільшого відбиватися. Особливо відчутною перевага господарів була в першому таймі. Однак після перерви гравці українського клубу стали діяти енергійніше, що й дало їм змогу повести в рахунку. Після цього луганці, як це прийнято в наших футболістів, притиснулися до своїх воріті біля яких подеколи ставало по-справжньому гаряче. Все ж, переможний рахунок “Зорі”вдалося втримати, і тепер завдяки їй в турнірному становищі українських клубів у євротурнірах виникла своєрідна аномалія: один з них перебуває не на останньому місці в своїй групі. Хоч і невеличка, але приємність.