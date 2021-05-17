На Тернопільщині розцвіло унікальне дерево – яблуня Недзвецького.

Про це у Фейсбуці повідомив директор козівського дитячого парку «Лісова пісня» Григорій Нечипорук.

“Починає цвісти яблуня Недзвецького, занесена до Червоної книги як зникаючий вид.

Ареал природного зростання цієї рослини – гірські ліси Тянь-Шаню. Цікавою особливістю цієї рослини є те, що і молоді пагони, і листя в період розпускання, і квіти в бутонах пурпурові. Після розпускання квіти стають інтенсивно-рожеві. Ця яблуня з декоративної точки зору не має собі рівних!”, – написав він.