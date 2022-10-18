Дружини та сестри полонених військовослужбовців влаштували акцію підтримки на Театральному майдані Тернополя. Взяли участь у дійстві не лише рідні бійців полку «Азов», а також полонених інших військових підрозділів.

Люди прийшли з плакатами, аби привернути увагу до проблем із поверненням полонених військових. Долучилася до акції волонтерка Уляна Шевченко. Жінка розповіла, що її брат пропав безвісти.

«Брат пропав безвісти 30 червня. Дотепер про нього немає жодної звістки. Розумію, що підтримка Азову – це також потрібно і важливо, але чомусь всі мовчать про 57 бригаду. Хочу, щоб знали, що там велика кількість загиблих, полонених, тих, які пропали безвісти. Дуже непросто, коли не знаєш, що і де сталося із твоєю рідною людиною».

Підтримали акцію перехожі на Театральному майдані.