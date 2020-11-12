Тернополяни активно обговорюють, чому в один із магазинів завезли сіль із Росії.

“В Україні немає власної солі і вона імпортує її з Російської Федерації? Невже ситуація настільки критична, що обов’язково на прилавках супермаркетів у Тернополі мають продавати сіль, що родом з країни-агресора?”, – такі запитання ставлять тернополяни під світлиною, яку розмістила у спільноті “Тернопільські плітки” Anita Gevko.

Тернополянка в одному із супермаркетів побачила сіль, яка викликала у неї обурення, пише Галас.

“Магазин “радує” різноманіттям товарів на своїх полицях – “соль” з вулиці Дружби, міста Азов, що в Ростовській області росії – країна вбивця, країна терорист, але ж так символічно і так зухвало. Замовник – українська фірма. Краще би вони замовили сіль з нашого Дрогобича. Уважно читаємо і не купляємо у вбивць”, – пише вона у своєму пості, додаючи світлини.