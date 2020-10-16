Темпи поширення коронавірусу на Тернопільщині становлять 23%.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Порівняно з іншими регіонами України, показник високий та зберігає тенденцію до зростання.

Ускладнює епідемічну ситуацію на Тернопільщині сезонний грип. Оскільки його ознаки збігаються.

Із симптомами COVID-19. Щодоби в обласному лабораторному центрі проводять близько тисячі досліджень методом ПЛР. Вірусологи працюють майже цілодобово.

«Проблем з навантаженням матеріалів, які доставляються у лабораторії, у нас немає. Всі залежить від терміну доставки, якщо доставка відбувається у 18-19 годині, то в цей день проходить перший етап дослідження, а завершуємо на наступний день. Є питання щодо неритмічності доставки, у вихідні в нас мінімальні доставки, а на наступний будний день – максимальна доставка. Але я відповідально заявляют, у Тернопільській області, не дивлячись ні на які фейки, немає проблеми із очікуванням результатів обстежень на COVID-19», – каже Володимир Паничев.

Додамо, від початку пандемії COVID-19 підтвердили майже в сімнадцяти тисяч жителів Тернопільщини. Хвороба забрала 212 людей у нашому краї.