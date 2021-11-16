Не коронавірусом єдиним: у Тернополі вакцинують колективи від ще однієї інфекції

У Тернополі від грипу щеплюють працівників організованих колективів.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Сьогодні вакцинували працівників міської ради.

Грип небезпечний наслідками та швидким поширенням, – стверджують лікарі. Щоб попередити хворобу, проводять вакцинацію. Кошти на препарат виділили з бюджету громади. «Крім того, що триває пандемія COVID-19, ніхто не виключає захворюваності на грип. Згідно програми «Здоров’я громади» виділено 175 тисяч гривень для Центру первинної медико-санітарної допомоги і 40 тисяч гривень для Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні для закупівлі вакцини проти грипу. Вакцини проти грипу є безпечними та ефективними проти всіх штамів вірусу грипу».

Додамо, вакцинація від грипу не включена до Національного календаря, препарат можна придбати в аптеках, а щеплення безоплатно зробити в медзакладі, де укладена декларація із сімейним лікарем.