Не лише коронавірус непокоїть жителів Тернопільщини. В області спостерігається тенденція до поширення інших інфекційних захворювань, зокрема були виявлені нові випадки туберкульозу.

За інформацією управління охорони здоров’я, у грудні в Україні зафіксували 1 232 випадки туберкульозу. Негативна тенденція простежується майже в усіх регіонах України.

“Статистика показує, що серед вперше встановлених хворих на туберкульоз близько 80% становлять представники соціально-незахищених верств населення. Незважаючи на те, що кількість хворих на туберкульоз зменшилася, проведення профілактичних заходів є необхідністю. У протилежному випадку загрожує зростання рівня захворюваності. Для всіх жителів краю хочу наголосити, що вчасна діагностика – надзвичайно важливе питання. Лікувати хворобу на ранній стадії значно легше. Тож варто щороку проходити флюорографію. Особливо уважно треба ставитися до здоров’я дітей», – відзначив лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Вадим Рудник.

Лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне. Хворим надають препарати за місцем проживання. Лікарі кажуть, щоб зменшити ризик зараження туберкульозом, достатньо дотримуватися елементарних гігієнічних правил і регулярно проходити медичні обстеження.

Додамо, у січні 2020 року Україна приєдналася до Глобальної стратегії, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Серед завдань — знизити рівень захворюваності на 80%, а рівень смертності — на 90%.