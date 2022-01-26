Показники захворюваності на грип і ГРВІ у Тернополі перевищують епідемічний поріг.

Про це повідомив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв. Негативні тенденції щодо поширення хвороби простежуються також і в області.

На грип і ГРВІ найчастіше хворіють діти та працівники організованих колективів.

“Окрім Омікрону по області активно поширюється грип та ГРВІ. Ми робимо диференціальну діагностику, у тому числі і по грипу, ми маємо 885, це на 22% вище порогу. У Тернополі по грипу та ГРВІ ми перевищили поріг, маємо значне збільшення захворюваності. За кілька днів ми бачимо значне зростання інтенсивного показника. По місті Тернополі на початку місяця мали 397,4, а станом на 21.01 — 667,9. Це говорить про те, що ми з величезною швидкістю рухаємося до червоної зони. Це стосується не тільки міста Тернополя. Це тенденція, яку ми простежуємо по всій області”, – зазначив Юрій Дементьєв.

У разі подальшого збільшення показника захворюваності на грип і ГРВІ, область може потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки.