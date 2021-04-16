Світ

Російська вакцина для президента Аргентини

На початку квітня президенту Аргентини Альберто Фернандесу виповнилося 62 роки. Якраз до цієї дати він отримав новину, без якої, думається, з радістю обійшовся б: у нього виявили коронавірусне захворювання. Що особливо прикро для сеньора президента — сталося це через два місяці після того, як він вакцинувався російським препаратом “Спутник V”. Втім, за словами аргентинського лідера, у нього, попри легку лихоманку, хороший настрій. Серед інших ознак захворювання: температура підвищилася до 37,3°C, і є легкий головний біль. Президент пішов на ізоляцію і дотримується інструкцій лікарів. Аргентина входить до переліку країн, які схвалили застосування вакцини “Спутник V”. А. Фернандес отримав першу дозу вакцини в січні, після того як аргентинський регулятор допустив її до використання для людей віком понад 60 років. Другу дозу він отримав у лютому. Можливо, тепер сеньйор Фернандес на ізоляції думає, що варто було посприяти продажу кількох аргентинських футболістів у топ-клуби Європи – і за отриманий “відкат” придбати надійнішу вакцину?

Підліткові розваги під час локдауну

Давно відомо: нічого не роблячи, люди вчаться робити погане. Нарікаючи на нашу молодь, варто пам’ятати, що в інших країнах вона не набагато краща. У американському штаті Пенсильванія 4 підлітки віком від 12 до 14 років підпалили будинок. Цього їм здалося замало, і вони запостили відео пожежі у соцмережі. На кадрах видно, як юні піроманки запалюють вогонь. Вони поставили на диван коробку і кидали туди палаючі папірці, використовуючи для більшого ефекту аерозольні балончики. Внаслідок інциденту поліцейський та пожежник отримали легкі травми. За словами місцевого начальника поліції, школярки влаштували пожежу через те, що не знали, чим зайнятись під час локдауну і їм просто було нудно. Зрештою, хуліганок відпустили додому, не забувши пред’явити звинувачення у підпалі, що призвів до серйозних наслідків, незаконному проникненні в приватну власність і діях, що загрожували життю людей.

Україна

Давно пора

Суди в Україні – це… це щось таке, що Президенту Зеленському, котрий вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва” (ОАСК), інстинктивно хочеться аплодувати. “У демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. А там, де вмирає довіра, закінчується й демократія. ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава: справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з плівками, корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду м. Києва втрачена”, – йдеться в повідомленні на сайті Президента. “Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону”, – прокоментував В.Зеленський. Перше враження (яке нерідко буває правильним) – давно пора.

Високе місце, яке не надто тішить

Як же тебе не любити, Києве мій! Ти ще не найбрудніший і в тобі, виявляється, ще сяк-так можна дихати. Хоча, можливо, і не на повні груди. Згідно з даними світового рейтингу чистоти повітря Iqai, столиця України посіла 4-те місце в переліку міст за рівнем забруднення повітря. Індекс його забруднення на цьому тижні становив 159 за норми 50. Загалом стан повітря характеризується як “нездоровий для чутливих груп”. За такого рівня забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять надягати респіратори (уявляєте видовище київських вулиць і майданів, якби такої рекомендації раптом дотримувалися), у приміщеннях – зачиняти вікна та вмикати очищувачі повітря, а також скасувати спортивні заняття просто неба. Втім, можна знайти і втіху – до 1-го місця, яке з показником 219 посідає столиця Непалу Катманду, стародавнє місто над Дніпром дістанеться ще не дуже скоро…

Престарілі педофіли з мистецькими нахилами

Недаремно кажуть в народі, що навесні всіляке гаддя вилазить зі своїх нір. В Чернівцях викрили педофілів віком 74 і 66 років (“Cлава “Віагрі!”?), які розбещували неповнолітніх, створили місця розпусти, знімали та розповсюджували дитячу порнографію. Жертвами педофілів стали дівчата з неблагонадійних сімей – до розпусти їх схиляли за гроші й шантажем. Слідством встановлені 4 дівчат віком від 11 до 14 років, які постраждали від дій злочинців. Інших потерпілих ще шукають. Одним із підозрюваних виявився викладач обласного фахового коледжу мистецтв ім. Сидора Воробкевича. Вочевидь, митець в літах черпав таким чином натхнення для навчання юних прекрасному і вічному. Наразі креативного викладача керівництво коледжу відсторонило від посади, а сам він поки що не зважився оскаржувати це рішення в суді.

Тернопілля

Полегшення серед непевності

Життя наше нині не те щоб зовсім безрадісне, та все ж, сказати б, непевне і доволі нервове: і коронавірус не вгамовується, і тарифи, і ціни, і “шоферюги” продовжують гасати “підшафе”, не дуже боячись зрослих штрафів. Отож, щоб втішити ближніх (і лише для цього!), організував один меткий добродій кілька підпільних цехів з виробництва алкоголю. Ну, нехай фальсифікованого, але хіба “спраглим душам” не все одно? Хильнув – і на отій душі одразу полегшає. Також легше стає на ній і просто розчулюєшся, коли прочитаєш думки місцевого очільника про те, як в питанні з літаком на Східному масиві він “змушений робити те, що потребує більшість громади”. Пощастило, можна сказати, МиГу на постаменті й тим, хто його підтримував – приміром, при зведенні багатьох новобудов потреби громади, тобто мешканців навколишніх будинків, мали в тому місці, де… спина втрачає свою назву. Тим часом керований чи то заздрістю, чи злістю, чи обома цими світлими емоціями суб’єкт цілком в дусі персонажа з “Варнака” Т.Шевченка (“Я різав все, що паном звалось”) заходився виміщати їх на автівках на стоянці. Справді, “понакупляли собі!” – хіба не аргумент?