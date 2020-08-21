У четвер, 20 серпня, Головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області повідомило про черговий спалах африканської чуми свиней.

Небезпечне захворювання виявили в особистому селянському господарстві в Козівському районі. Наразі місцева влада вживає необхідних протиепізоотичних заходів, повідомляє Meat-Inform.

“У приватному домогосподастві села Таурів зафіксовано випадок африканської чуми свиней. При Козівській районній державній адміністрації відбулося засідання протиепізоотичної комісії, де визначили план дій згідно “Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней”. Спеціалісти ветеринарної медицини Козівського району вживають усіх заходів щодо утилізації тварин, ліквідації захворювання та недопущення поширення даного захворювання в цьому населеному пункті. Проводять роз’яснювальну роботу серед населення та здійснюють подвірний обхід обійсть”, – повідомили у регіональному відділенні Держпродспоживслужби.