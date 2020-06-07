З 29 травня по 4 червня в Україні виявили один випадок африканської чуми свиней.

Тварин, що загинули від небезпечного вірусу виявили в присадибному господарстві на Тернопільщині, повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Під час засідання місцевих органів влади в районі, де було виявлено спалах АЧС, встановили карантинну зону та ухвалили перелік дій для недопущення подальшого поширення захворювання.

“Зареєстровано один випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС), а саме: 04.06.2020 – особистому селянському господарстві в с. Раславка Кременецького району Тернопільської області. З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременецькій районній державній адміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду”, – зазначають у Держпродспоживслужбі.

Джерело: Meat-Inform