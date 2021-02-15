Не коронавірус: на Тернопільщині почалася ще одна епідемія

Захворюваність на грип і ГРВІ на Тернопільщині перевищила епідемічний поріг. За інформацією обласного лабораторного центру, минулого тижня захворіли понад три тисячі людей.

Найбільше хворих на грип і ГРВІ виявили у Бережанському, Заліщицькому, Зборівському та Монастириському районах. Там показник захворюваності перевищив середній рівень епідемічного порогу.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області, у лютому можливий пік захворюваності на грип і ГРВІ. Оскільки такі тенденції спостерігаються щороку.

«Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 301,9 випадків на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 3126 осіб, що на 2,3% перевищує низький рівень епідемічного порогу. Кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 12,4%. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 43,4% – 1357 осіб».

Минулого тижня з важкими формами грипу та ГРВІ госпіталізували 172 особи. Серед них – 16 дітей.