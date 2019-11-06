Хуліганство інкримінують працівники Тернопільського відділення поліції двадцятидворічному жителю селища Велика Березовиця.

Чоловік пошкодив склопакет вхідних дверей на одній із автозаправних станцій району та вітрину. Суму збитків потерпілі оцінили в вісім тисяч гривень.

За словами правоохоронців, нетверезий чоловік, який зайшов у приміщення АЗС, поводився зухвало, порушував громадський порядок та зірвав роботу станції. Коли він виходив з приміщення, то розбив скло вітрини та дверей. Працівники поліції встановили особу хулігана. Юнак у скоєному зізнався і каже, що не контролював себе, бо перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 296 частина 1 ККУ.