Не кліщі єдині: тернополян все частіше атакують гидкі паразити. ВІДЕО

Хоча пік активізації кліщів – це переважно весна і осінь. Але у тернопільському травмпункті звернення через укуси членистоногих тварин – у розпалі саме зараз. Це тому, що люди масово відпочивають на природі.

Як зазначив черговий лікар-травматолог приймального відділення КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Валентин Туляков, зараз найбільший прийом пацієнтів якраз з укусами кліщів.

Хтось довіряє лікарям витягнути паразита, хтось пробував сам – і у медиків вже заліковує наслідки. Проте, фахівці вкотре наголошують – не варто витягували кліщів самостійно. Краще довірити це спеціалістам, ідеться в сюжеті Т1 Новини.

Тим паче, витягнути кліща – питання кількох хвилин, додав фахівець. Перевіряють паразитів, на те чи не переносять вони небезпечних інфекцій – в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Епідеміолог ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Володимир Паничев розповів, що великий відсоток кліщів заражені бореліями.

Ці комахи не люблять прямого сонячного світла, тому їм комфортніше в лісах і парках, наголосив директор обласного підприємства “Профілактична дезинфекція” Ігор Мяковський. Навесні провели профілактику і знищили членистоногих тварин. Але подекуди такі заходи проводять повторно.

Та не кліщами єдиними. У Тернополі все проблемнішим стає питання росту, розвитку і нападу бліх. Це пов’язано із надмірною вологістю у підвальних приміщеннях, що є сприятливими умовами для їх росту.

Та наразі загроз здоров’ю людей блохи не становлять, зауважують у центрі контролю та профілактики хвороб. Лише дискомфорт, якого можна позбутися провівши відповідну дезінфекцію.