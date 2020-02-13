На останній сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення направити до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та Кабміну звернення щодо скасування абонплати за транспортування газу.

Депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка, який обраний від Тернополя, каже, що вище керівництво держави, чомусь, ніяк не реагує на звернення місцевих депутатів.

Про це він заявив у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1».

– Тернопільський міський голова записав відеозвернення до уряду за участю громадських активістів й депутатів щодо скасування абонплати за транспортування газу. Відповідне звернення буде ініційовано й фракцією ВО «Свобода» в обласній раді. Сподіваюся, що нас таки почують. На жаль, Київ поки не чує людей. Між місцевими депутатами та вищим керівництвом держави немає ніякого зв’язку. Це стосується і рішення щодо впровадження в Україні так званого «ринку землі», і багатьох інших звернень. Ми, чомусь, не бачимо жодного відгуку влади, ніякі відповіді до обласної ради та заявників так і не надходили. Як депутат, який представляє Тернопіль, я не хочу, аби наші заяви просто поповнили склад макулатури в Києві. Хочеться зв’язку з владою, але, на жаль, його немає, – пояснив Василь Чашка.