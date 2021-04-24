На ринках Тернополя уже з’явилася перша полуниця.

У суботу, 24 квітня, її продавали від 160 грн за кілограм, повідомляє Терміново.

– Вона смачна і нормальна, не «гумова», – розхвалював свій товар продавець на центральному ринку. – Привезли з Голландії.

Його напарниця уточнила, що ягоди таки – з Іспанії.

На критому ринку біля парку «Топільче» полуниця вартує уже 170 грн за кг. За словами тамтешніх продавців, їхня полуниця – з Італії.

А загалом на ринок сьогодні краще було не йти, людей – надбагато. Суцільна штурханина, а також завищені перед святами ціни.

Найпопулярніші товари – риба на останній тиждень посту (за живою рибою – довжелезні черги), м’ясо на Великдень, а також… штучні віночки та квіткові композиції. Їх, напевне, люди купують на Навський Великдень. Попри те, що священники неодноразово закликають парафіян не нести на кладовища пластикове сміття у вигляді квіткових композицій, навіть якщо воно яскраво пофарбоване і в день покупки ще має нормальний вигляд.